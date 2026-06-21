Jazmín se sincera sobre sus sentimientos por Antrax y Camila le aconseja poner distancia en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Una de las duplas más entrañables de MasterChef 24/7 es la conformada por Antrax y Jazmín, quienes desde los primeros días congeniaron y se convirtieron en cómplices de aventuras. Sin embargo, parece que toda la cercanía está confundiendo a la cocinera y estaría desarrollando sentimientos por su compañero, algo que nunca antes había experimentado. Y en medio de toda esta confusión, buscó un consejo con Camila, que le recomendó poner distancia para que su amistad no salga afectada.