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Jazmín se sincera sobre sus sentimientos por Antrax y Camila le aconseja poner distancia en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Aunque se han vuelto inseparables en el mundo MasterChef 24/7, Jazmín tiene claro que debe marcar límites con Antrax por el bien de su linda amistad.

Una de las duplas más entrañables de MasterChef 24/7 es la conformada por Antrax y Jazmín, quienes desde los primeros días congeniaron y se convirtieron en cómplices de aventuras. Sin embargo, parece que toda la cercanía está confundiendo a la cocinera y estaría desarrollando sentimientos por su compañero, algo que nunca antes había experimentado. Y en medio de toda esta confusión, buscó un consejo con Camila, que le recomendó poner distancia para que su amistad no salga afectada.

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