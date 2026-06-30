Los cocineros de MasterChef 24/7 ponen a prueba su precisión en la cocina con un divertido reto del Chef Édgar Núñez (VIDEO)

La semana 7 de MasterChef 24/7 arrancó con todo y los cocineros ya tuvieron una nueva prueba para alcanzar la ventaja que les permita poner el juego a su favor. El encargado de esta dinámica fue el Chef Édgar Núñez, quien consideró que ya es momento de que los participantes perfeccionen su capacidad de medición y los puso a partir frutas por la mitad, con la premisa de que el que tuviera un pesaje casi perfecto se llevaría la victoria.