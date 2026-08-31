Cuál es la habilidad que desarrollan los niños que duermen con sus padres, según la psicología

Hay niños que todavía tienen la particularidad de querer dormir con sus padres y esto puede llegar a tener algunas consecuencias a una edad avanzada, porque pueden tener mayor dependencia de ellos. Esto ocurre incluso cuando ya han superado una cierta edad y todavía hay quienes con siete, ocho o más, deciden dormir junto a sus padres. Esto llevó a que la psicología realizara un estudio acerca de este comportamiento y determinara cuáles son las desventajas y qué problemas puede tener en el futuro.

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Hay niños que tienen la particularidad de seguir durmiendo con sus padres, incluso todavía cuando ya tienen una edad escolar; y que esto tiene diversas opiniones tanto a favor como en contra. Hay personas que son defensores de que los hijos continúen durmiendo con sus padres porque aseguran que favorecerá el vínculo de apego seguro y reducirá la ansiedad infantil; pero hay otros que a los pocos meses de vida o al año,ya logran que su hijo duerma en su propia cama.

Por otro lado, en la sociedad occidental, comenzó a concebirse que los niños deben disponer de un espacio propio para dormir lejos de sus padres desde el siglo XIX, ya que hasta ese momento, era habitual que las familias compartieran las habitaciones no sólo con sus hermanos sino con sus padres. Por eso, es que la psicología intentó explicar el por qué los hijos no deben dormir con sus padres.

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De acuerdo a un estudio elaborado por la psicología, aquellos niños que todavía duermen con sus padres puede dificultar el desarrollo de la independencia y alterar el sueño de los progenitores. Además, el informe realizado por la Academia Americana de Pediatría arrojó que a partir de los 4 meses de vida, los niños que duermen en la misma habitación que sus padres, pueden llegar a tener un descanso de menor calidad que los que lo hacen en su propia habitación.

Por otro lado, desde la psicología aseguraron que el niño puede desarrollar una muleta para dormir, es decir, que tener siempre al padre o la madre cerca al momento de acostarse, puede convertirse en una fuerte asociación. Además, no todos los miembros de la familia necesitan acostarse a la misma hora.