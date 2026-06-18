Diego le hace una promesa a su novia que cumplirá cuando salga de MasterChef 24/7: “Va a valer la pena”

Previo al la gala de delantales negros en MasterChef 24/7, Diego aprovechó un momento frente a las cámaras para enviar saludos a sus papás y hermanos. El cocinero también le mandó un mensaje a su novia Dominique, a quien prometió ver al salir para viajar a la playa y prepararle los mejores platillos. “Va a valer la pena”, aseguró el concursante.