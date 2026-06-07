MasterChef 24/7 | Ramahá vs Carmen: una rivalidad que se cocina a fuego alto

Las diferencias entre Ramahá y Carmen continúan dando de qué hablar dentro de MasterChef 24/7. Ambos participantes mantienen puntos de vista distintos sobre la competencia y la convivencia, pero han decidido que sea el sabor de sus platillos el que respalde sus argumentos dentro de la cocina. Mientras cada uno busca demostrar su talento y defender su postura, el público observa atentamente cada movimiento, cada decisión y cada resultado. En una competencia donde todo queda expuesto, serán los retos y los platillos los que terminarán escribiendo esta historia.