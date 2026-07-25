Antrax inspira a un cocinero de MasterChef 24/7 a crear una nueva receta: “Se la voy a dedicar” (VIDEO)

La amistad de Ramahá y Antrax se terminó de un momento a otro tras una supuesta traición que involucró a Julio en MasterChef 24/7. Y aunque ya platicaron de la situación y acordaron estar en paz, para el yucateco todavía está pendiente una deuda con su compañero: la de regalarle una receta para el negocio que quiere abrir. Es por esto que ya está planeando preparar una sopa con sabores que le recuerdan a él y que espera sea de su agrado.