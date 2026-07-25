“No lo voy a dejar": Lancer quiere volver a jugar con Emmanuel en MasterChef 24/7 pero Ixdit se niega (VIDEO)

Lancer buscaba repetir el juego de pelota que organizó este viernes y al que invitó a Emmanuel, Antrax y Julio. Sin embargo, mientras que algunos están durmiendo, el exconcursante de Exatlón México le reveló a su compañero que estaba muy cansado para salir. A la decisión se unió Ixdit, quien comentó: “No lo voy a dejar”, esto debido a que sabía que su amigo en MasterChef 24/7 está agotado.