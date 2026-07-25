Ramahá ofrece RENUNCIAR al top 12 de MasterChef 24/7 si le conceden un deseo muy peculiar (VIDEO)

Mientras los cocineros que tienen delantal negro siguen buscando calificar al top 12 de MasterChef 24/7, Ramahá estaría considerando seriamente la posibilidad de renunciar a este beneficio y ponerse a cocinar el domingo de eliminación del 26 de julio. Y aunque suene como una idea descabellada, para él valdría totalmente la pena si le permiten que lleven a sus títeres, ya que esta es una de las actividades que más extraña y le gustaría que sus compañeros conocieran esta faceta artística de la que casi no habla.

