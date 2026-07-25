Emmanuel hace las paces con “Las guapas de barrio” y se vuelven sus aliadas para celebrar a Ixdit en MasterChef 24/7

Las cosas entre “Las guapas del barrio” en MasterChef 24/7 no están en los mejores términos, en especial desde que Emmanuel empezó a dudar de Flor y hasta renunció a seguir formando parte del grupo. Sin embargo, los cocineros están tratando de mantener una amistad y lo demostraron con el desayuno sorpresa para Ixdit, una misión en la que Jazmín y Flor fueron elementales para mantenerla entretenida mientras llegaban sus flores.