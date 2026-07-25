“Le dabas en la torre a Julio": Ramahá le asegura a Michelle que ella se merecía subir al balcón en MasterChef 24/7

Luego de la polémica por el Pin que le fue arrebatado por hacer trampa, Julio se ganó un lugar en el top 12 de MasterChef 24/7 gracias a su platillo con callo de garra de león que conquistó a los jueces. Y aunque sus amigos de “Las Divas” lo felicitaron, Ramahá le confesó a Michelle que, al menos para él, su platillo era mucho mejor y merecía subir, pero entregar champiñones secos fue su perdición.