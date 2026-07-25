“Le dabas en la torre a Julio": Ramahá le asegura a Michelle que ella se merecía subir al balcón en MasterChef 24/7
Para el yucateco, la que realmente tenía potencial para entral al top 12 de MasterChef 24/7 era Michelle, pero cree que un error le costó todo.
Luego de la polémica por el Pin que le fue arrebatado por hacer trampa, Julio se ganó un lugar en el top 12 de MasterChef 24/7 gracias a su platillo con callo de garra de león que conquistó a los jueces. Y aunque sus amigos de “Las Divas” lo felicitaron, Ramahá le confesó a Michelle que, al menos para él, su platillo era mucho mejor y merecía subir, pero entregar champiñones secos fue su perdición.