MasterChef 24/7 |Noche de nocauts! Así quedaron los intensos duelos de MasterChef 24/7 que buscan un lugar entre los 12 mejores
Los participantes se enfrentan cara a cara en un reto decisivo donde solo los vencedores asegurarán su permanencia.
La competencia en MasterChef24/7 subió de nivel con una dinámica inspirada en un ring de boxeo, donde los ocho participantes con Delantales Negro. Cada pareja tendrá únicamente 20 minutos para preparar una receta emblemática, los ganadores de cada enfrentamiento obtendrán la codiciada filipina y asegurarán su lugar entre los 12 mejores cocineros de la temporada. Los duelos quedaron definidos de la siguiente manera: Luis vs. Antrax, Michelle vs. Lancer, Jazmín vs. Emmanuel y Carmen vs. Ixdit.