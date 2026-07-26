“Si me toca irme, qué bueno": Jazmín manda un mensaje a sus fans previo al domingo de eliminación en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Previo al tenso domingo de eliminación de este 26 de julio en MasterChef 24/7, la creadora de contenido Jazmín abrió su corazón frente a sus seguidores. Con una serenidad impecable, aseguró estar completamente en paz con el camino recorrido dentro de la competencia. “Si me toca irme, qué bueno”, afirmó con madurez, aunque también dijo que le alegría permanecer en el reality, dejando claro que aceptará sin reservas la decisión final de los jueces si concluye su ciclo en la cocina más famosa de México.