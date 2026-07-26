¡Se apaga la llama de Bobby Larios! Un intenso Duelo de Extinción define una nueva eliminación

La emoción llegó a su punto más alto en Survivor México La Reliquia en Llamas con un intenso Duelo de Extinción, donde los sobrevivientes lucharon hasta el último instante por mantenerse en la competencia. En una prueba llena de tensión, resistencia y concentración, Bobby Larios no logró superar el desafío y terminó apagando su llama, convirtiéndose en el nuevo eliminado de la temporada. Su salida marca un momento importante para la competencia, dejando atrás una aventura llena de retos, aprendizajes y emociones que quedarán en la memoria de la isla.