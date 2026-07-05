El truco para que los limones estén más jugosos y las recetas queden deliciosas al estilo MasterChef 24/7

El limón es un ingrediente estrella en la cocina, pues sirve para acompañar a los platillos, complementar las recetas y potenciar los sabores al instante, justo como lo han mostrado los cocineros de MasterChef 24/7. Así que cuando los cortas y exprimen apenas unas gotitas de jugo, esto puede ser algo decepcionante. La buena noticia es que se puede evitar con solo seguir un par de sencillos pasos antes de usarlos.

Estos secretos de gastronomía que son infalibles, pero muy pocas personas conocen, consiste simplemente en "calentar" el limón dejándolo unos cinco minutos reposando en agua tibia. Esto hará que las membranas internas que se encargan de la parte jugosa se activen, de modo que cuando los exprimas, saldrá mucho mejor el líquido, según explica el portal especializado The Kitchen.

Los limones son el complemento perfecto para muchas recetas y platillos|Canva

Así puedes usar el microondas para que un limón tenga una buena cantidad de jugo y tus recetas se luzcan como en MasterChef 24/7

En caso de que no tengas tiempo de poner a calentar el agua, esperar a que se temple y luego el reposo, existe otro truco exprés para que los limones estén súper jugosos al momento de exprimirlos. Aquí vas a necesitar solamente el microondas y tendrás que poner la pieza al interior durante unos 10 a 15 segundos, dependiendo de la potencia del aparato, ya sea que sea de uso doméstico o especial para cocinas profesionales como la de MasterChef 24/7.

Retíralo con cuidado y ponlo en una superficie plana. Haz que ruede un poco para que se enfríe y lo prepara para cuando lo tengas que cortar. Por último, parte el limón por la mitad y exprímelo con una herramienta adecuada o con las manos, lo que tengas al alcance. Y listo, verás que la cantidad de jugo será abundante a comparación de otras ocasiones.

Hay que exprimir bien los limones para no desperdiciar el jugo|Canva

Lo único que debes tomar en cuenta, tanto con el truco del agua tibia como el truco del microondas para exprimir limones jugosos, es que no debes excederte en tiempo. Especialmente en el electrodoméstico, más de 30 segundos podrían ser fatales y hasta provocar que termine "explotando" por la presión y haciendo un desastre al interior.