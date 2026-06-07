MasterChef 24/7 | El Equipo Amarillo conquista a los Chefs y se salva

La noche estuvo llena de sabor en MasterChef 24/7 con deliciosas degustaciones de platillos 100% mexicanos preparados por tres equipos liderados por grandes capitanes. Cada propuesta mostró creatividad, técnica y respeto por la cocina tradicional, haciendo muy complicada la decisión final. Sin embargo, fueron los Chefs Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera quienes tuvieron la última palabra tras evaluar cada detalle de los platillos. Después de una intensa deliberación, el Equipo Amarillo logró imponerse y se convirtió en el gran salvado de la noche, asegurando una importante victoria dentro de la cocina más famosa de México.