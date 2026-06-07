MasterChef 24/7 | El equipo de Arturo López Gavito conquista la victoria y sube al balcón

Después de una intensa jornada llena de sabor y trabajo en equipo, el equipo liderado por Arturo López Gavito logró quedarse con la victoria en MasterChef 24/7. Gracias a sus platillos y a la estrategia mostrada durante el reto, consiguieron convencer a los chefs y obtener el pase directo al balcón. Con este resultado, los integrantes del equipo aseguran una semana más dentro de la cocina más famosa de México, celebrando un triunfo que los acerca cada vez más a sus objetivos dentro de la competencia.