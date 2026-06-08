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“Eres de lo peor, eso me encanta": El inesperado mensaje de Lancer en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Todo parece indicar que Lancer no teme seducir a nadie frente a las cámaras de MasterChef 24/7.

Lancer, quien fue el cocinero salvado por el público este domingo de eliminación, compartió unas sexys palabras dentro del Mundo MasterChef 24/7 previo a irse a la cama. Y su mensaje no pasó desapercibido, ya que lo hizo con el estilo que lo ha caracterizado estas semanas dentro del reality más emocionante del momento.

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