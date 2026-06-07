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MasterChef 24/7 | Jazmín se reencuentra con su familia en uno de los momentos más emotivos

La cocinera vivió una sorpresa inolvidable que llenó de lágrimas, abrazos y emociones la cocina más famosa de México.

La emoción se apoderó de MasterChef 24/7 cuando Jazmín protagonizó un conmovedor reencuentro con su familia. Entre abrazos, lágrimas y palabras de cariño, la cocinera recordó la importancia del apoyo de sus seres queridos en este camino lleno de retos y sacrificios. Fue un momento que tocó el corazón de todos los presentes y que demostró que, detrás del sazón y la competencia, existen historias personales que hacen aún más especial la experiencia dentro de la cocina más famosa de México.

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