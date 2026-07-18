¿Qué harías con el premio de MasterChef 24/7? Antrax, Ixdit y Claudia responden (VIDEO)

La tarde de este sábado, Ixdit, Antrax y Claudia jugaron a “la papa caliente” y respondieron a la pregunta: ¿Qué harías con el premio de MasterChef 24/7?. Los cocineros ya tienen planes en caso de ganar la competencia culinaria, que van desde abrir nuevos negocios o concretar los ya iniciados y ayudar a su familia con temas médicos. Recordemos que la victoria del programa viene acompañada de una ganancia económica de 2 millones de pesos.