Los cocineros de MasterChef 24/7 se emocionan con una sorpresa muy rockera (VIDEO)
Los concursantes llegaron a la Dark Kitchen de MasterChef 24/7 y se encontraron con un algo inesperado.
La tarde de este viernes, los participantes llegaron a la Cocina Oculta o Dark Kitchen de MasterChef 24/7 y se encontraron con una sorpresa muy rockera. Con motivo del estreno de la película Camp Rock, Disney + les obsequió mandiles y stickers para decorarlos a su gusto. Además, debieron elaborar una comida con estilo campamento.