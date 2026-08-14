“Yo te veía muy contento": Daniela descubrió el shippeo de Ramahá con este cocinero en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Ramahá confesó que empezó a tener un shippeo con este concursante de MasterChef 24/7.
Esta tarde dentro del Mundo MasterChef 24/7, Ramahá y Daniela tuvieron una conversación que reveló un inesperado secreto, cuando el cocinero admitió que antes de que saliera, había empezado a tener un shippeo con Ricardo, y que incluso se llevaban muy bien, pero también dijo que no se veía en una relación seria con él.