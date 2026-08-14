“Te puedes callar": La razón por la que Flor le pidió silencio a Antrax en MasterChef 24/7

Luego de las preparaciones al estilo de “Camp Rock” qiue hicieron este viernes los cocineros de MasterChef 24/7, Flor decidió leer algunas de las recetas en su cuarto, mientras Antrax e Ixdit se disponían a dormir. Sin embargo, la lectura de la concursante de Guerrero fue interumpida por su compañero, por lo que debió pedirle que guadara silencio. Pese a que pudiera parecer que se trató de un momento incómodo, la realidad es que el tono de la guerrerense fue de broma, ya que recordemos que ambos se llevan muy bien.