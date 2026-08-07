Antrax habla del ERROR que le dio el Mandil Negro en MasterChef 24/7: ‘La peor pizza’ (VIDEO)

Antrax no pudo conquistar a los jueces de MasterChef 24/7, su pizza quedó simplemente desastrosa y ahora se colocó en la zona de riesgo al llevarse el temido Mandil Negro: esa mañana, el cocinero se sinceró con Ixdit y habló de la serie de errores que cometió a la hora de cocinar... ¡comenzando porque bautizó su platillo con el nombre de su papá!

