“La presentación está horrible": Daniela vuelve a ser regañada por su desempaño en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Las alertas se encendieron nuevamente para Daniela Parra en las clases del Mundo MasterChef 24/7. Durante su ponencia, el Chef Alberto Collarte fue contundente con su retroalimentación al calificar su emplatado: “La presentación está horrible”, le dijo sin rodeos, advirtiéndole que a estas alturas del reality es necesario pulir los detalles estéticos si desea conservar su lugar.