¡Es oficial! Lancer y Michelle ya no ocultan su atracción y protagonizan romántico momento en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Los que están más entusiasmados que nunca son Michelle y Lancer, quienes luego de varios días de coqueteo, finalmente dejaron claro que sí se gustan y están disfrutando el tiempo que pasan juntos en MasterChef 24/7. Así que ahora ya no les preocupa que los demás cocineros los vean y se dan mimos cada que tienen oportunidad e incluso hasta se están haciendo aliados dentro de la cocina más famosa de México.