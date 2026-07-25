Ramahá mostró cómo ha llevado su talento a MasterChef 24/7: “El Mundo se pintó de colores y arte” (VIDEO)

Este sábado 25 de julio, los cocineros aprovecharon para descansar pero también para repasar sus apuntes y prepararse para un domingo más de eliminación en MasterChef 24/7. Esta jornada, Ramahá contó frente a las cámaras, que él, Daniela, Lancer y Claudia se pusieron creativos, y decidieron darle un toque de color y arte a sus apuntes. Este fue el resultado.