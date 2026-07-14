CONFIRMADO: Marianela rompe el silencio y cuenta cómo fue su ruptura con Pablo tras ser eliminado de MasterChef 24/7

La participación de Pablo en MasterChef 24/7 estuvo rodeada de polémica desde que se le empezó a "shippear" con Daniela, ya que se volvieron muy unidos y pasaban todo el tiempo juntos. Al respecto, ambos cocineros negaron cualquier interés más allá de la amistad, reiterando que tenían parejas en el exterior, pero para Marianela Rodriguez esto no fue nada sencillo y tomó la decisión de terminar con su relación.

"Yo lo terminé. Y fue por muchas cosas, no solo por el reality. Al final, es una relación de cuatro años, o sea, fue compartir muchísimas cosas. Es bien difícil y les puedo decir que todavía estoy en proceso, pero lo venía trabajando desde muchísimo antes que él", contó en el podcast "Amigajeras", donde habló de todo el proceso que sigue atravesando por la ruptura.

Marianela Rodríguez confirmó que ella fue la que terminó la relación con Pablo Villagrán|ESPECIAL

¿Cómo fue el reencuentro entre Pablo y Marianela tras su salida de MasterChef 24/7?

Contrario a lo que se pensaba, las cosas entre Marianela y Pablo Villagrán no mejoraron con su eliminación de MasterChef 24/7, apenas una semana después de que ella lo visitó en el foro y le reprochó la forma en que se estaba comportando con Daniela Parra. De acuerdo con lo que la joven modelo compartió, en cuanto él volvió a Guatemala, le pidió que se fuera a otro lugar mientras ella estaba en su casa pensando las cosas y en ese periodo llegó a la conlcusión de que era mejor terminar.

"Cuando él regresa, me dice su punto de vista, pero yo sentí que era una lucha de egos a ver quién la pasó peor. No íbamos a llegar a ningún acuerdo, peleamos demasiado y ya no", recordó.

Marianela Rodriguez revela que Pablo no se arrepiente de lo que pasó con Daniela en MasterChef 24/7

Además de que ella misma confesó que aún sigue en el camino de dejar atrás esta triste separación tras cuatro años como pareja y ya viviendo juntos, Marianela reveló que lo peor que le hizo Pablo fue decirle que no estaba arrepentido por cómo pasaron las cosas en MasterChef 24/7 y con Daniela Parra. Por lo que fue ahí cuando comprendió que si él no sentía remordimiento por lo que la hizo sentir, entonces ya no tenía nada que hacer en esa relación.

"Sí hubo disculpa por parte de él, pero lo que más me dolió es que yo le pregunté si se arrepentía de alguna acción que hizo estando allá (en MasterChef 24/7) y me dijo que no, que repetiría exactamente tal cual lo vivió", concluyó.

Por su parte, el conductor guatemalteco no ha sido tan abierto al hablar de su ruptura con Marianela. En contraste, Pablo sí se ha encargado de aclarar que nunca sintió un interés romántico por Daniela y afirmó que, al menos para él, solo eran amigos y por eso toda su cercanía en MasterChef 24/7.