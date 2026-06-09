María no supera la “traición” de Arturo López Gavito: sospecha por qué la mandó a la eliminación de MasterChef 24/7

La visita de exparticipantes a la cocina de MasterChef 24/7 causó emociones divididas entre los cocineros, en especial para los que trabajaron de cerca con los capitanes invitados. Y la que no puede olvidar todo lo que pasó fue María, a quien le tocó trabajar con Arturo López Gavito, pero no se quedó con una buena opinión por la forma en que se comportó con ella.

Así lo contó durante una plática con Ixdit y Emmanuel, a quienes les reveló que seguía pensando en que si se fue al reto de eliminación directo con Arturo, fue porque López Gavito la afectó al votar directamente con ella. Sobre las razones, María considera que pudo pensar que no le interesaba aprender nada de él, cuando en realidad estaba concentrada y no le hizo mucha plática porque no sabía quién era.

"Daniela me dijo que el señor Gavito me seleccionó que porque me vio muy poco interés. Y a ver, el hecho de que él me percibiera así solo porque no me emocioné con él. Yo no voy a fingir si no conozco a una persona, estás de acuerdo", sentenció la cocinera, quien se enfrentó a un duelo directo con Arturo para mantener su lugar en MasterChef 24/7.

¿Quiénes fueron los eliminados de MasterChef 24/7 el 7 de junio?

El tercer domingo de eliminación en MasterChef 24/7 se vivió al máximo porque hubo dos participantes que tuvieron que abandonar la cocina más famosa de México. Luego de los retos con los capitanes invtados, Arturo y Lula quedaron fuera de la competencia.

La decisión de los jueces se dividió después de tres retos: dos en equipo con los capitantes invitados que fueron Arturo López Gavito, Roy y doña Clarita, quienes llegaron a la cocina más famosa de México para ayudar a los cocineros con su experiencia y conocimientos. En la prmera ronda ganaron los amarillos gracias a doña Clarita, en la segunda ronda la victoria fue para los rojos con López Gavito, y aunque Roy no pudo triunfar, sí le dio todo su apoyo a los participantes con delantales negros.