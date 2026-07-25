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Daniela confiesa que se hará un “arreglito” saliendo de MasterChef 24/7 (VIDEO)

La cocinera de MasterChef 24/7 señaló que ya tiene algunas arrugas en el rostro.

Daniela le envió un mensaje a su novio y al mirarse al espejo reveló que se hará un “arreglito” saliendo de MasterChef 24/7. La cocinera explicó que en algunas zonas de su rostro se le ven arrugas, por lo que una vez fuera de la competencia piensa en ir a ponerse bótox, una tratamiento estético utilizado comúnmente para eliminar las líneas de expresión.

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