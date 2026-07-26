“Me iría súper contenta": Claudia confiesa lo que pasaría si sale este domingo de eliminación en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Esta noche de manera irremediable, uno de los cocineros tendrá que abandonar la cocina más famosa de México al enfrentar este domingo de eliminación. Ixdit le preguntó a Claudia cómo se sentiría si fuera ella la que tuviera que irse, por lo que la cocinera respondió que se iría súper contenta por todo lo aprendido y vivido en MasterChef 24/7.