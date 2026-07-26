¡Jaguar juega en bloque! Un Concejo Tribal lleno de estrategia define el Duelo de Extinción

La estrategia fue la gran protagonista del Consejo Tribal en Survivor México La Reliquia en Llamas. Los integrantes de la tribu Jaguar dejaron de lado las diferencias para votar con un mismo objetivo: enviar al Duelo de Extinción a quienes consideran los miembros más débiles del equipo. Cada voto reflejó que las alianzas comienzan a consolidarse y que el rendimiento dentro de la competencia ya pesa más que la afinidad personal. Con esta decisión, la tribu busca fortalecerse para afrontar los próximos desafíos, aunque los movimientos realizados podrían traer consecuencias en la convivencia y cambiar el rumbo del juego.

