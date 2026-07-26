“Los tinacos van arriba": Ramahá confiesa que le tiraba hate a Luis fuera de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Esta noche previo al domingo de eliminación, Ramahá se confesó con Luis, y le contó que él ya conocía su presencia en redes sociales antes de entrar a MasterChef 24/7, y que solía dejar comentarios poco amistosos en sus transmisiones y videos. Además, Daniela dijo que la primera impresión que tuvo al conocerlo, tampoco fue la mejor. Sin embargo, ahora se llevan bien dentro de la cocina más famosa de México.