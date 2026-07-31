Luis explica sus GROSERÍAS a la Chef Isabel Carvajal en MasterChef 24/7 y revela por qué no le gustan sus clases

Para Luis no está siendo nada fácil ser el portador del Pin Negro por el PEOR PLATILLO en MasterChef 24/7. Y es que además de la presión que siente por su mal desempeño, también estarían afectándole los constantes regaños de la Chef Isabel Carvajal por su desorden al cocinar, una situación que confesó, ya está desgastándolo y por eso dejó de disfrutar sus clases y lo provocó a darle una respuesta muy grosera que sorprendió a todos.