Resumen del viernes 31 de julio: ¡Viernes de salvación con mucho sabor!

El viernes de salvación en MasterChef 24/7 estuvo lleno de sabor, tensión y grandes retos. En esta ocasión, las costillas fueron las protagonistas de la noche, convirtiéndose en el platillo que definiría el destino de los cocineros que buscaban mantenerse lejos del domingo de eliminación. Cada participante tuvo que demostrar técnica, creatividad y una ejecución impecable para convencer a los chefs y asegurar su permanencia en la competencia. La exigencia continúa aumentando y cada reto acerca a los cocineros al objetivo de conquistar la cocina más famosa de México.