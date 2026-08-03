¡Así fue el cambio de Erick tras Survivor México! Su primer baño sorprende a todos
El segundo eliminado de la temporada muestra cómo cambió física y mentalmente después de vivir la intensa experiencia en la isla.
Erick, el segundo eliminado de Survivor México La Reliquia en Llamas, vivió una transformación que fue mucho más allá de la competencia. Tras abandonar la isla, el sobreviviente disfrutó de su primer baño, un momento que reflejó el enorme desgaste que enfrentó durante su estancia en la aventura.