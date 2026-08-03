Resumen del domingo 2 de agosto: ¡Un domingo de emociones y despedidas! Jazmín dice adiós a MasterChef 24/7
La cocina más famosa de México vivió una noche llena de sentimientos, grandes platillos y una eliminación que conmovió a todos.
El domingo de eliminación en MasterChef 24/7 estuvo lleno de emociones, grandes sabores y momentos que quedarán en la memoria de los seguidores del programa. Los cocineros dieron lo mejor de sí en cada reto, conscientes de que cualquier detalle podía marcar la diferencia entre continuar o despedirse de la competencia.