¿Abuelita mandona? Abue Angie pone orden en la cocina

Abue Angie estaba convencida de que la mezcla llevaba dos huevos, pero la duda sobre las proporciones encendió la discusión entre los creadores. En la cocina, cada ingrediente cuenta y cualquier variación puede cambiar por completo el resultado. Al final, la solución llegó al seguir la receta exacta y respetar el gramaje, dejando claro que en este reto la precisión pesa más que la intuición.