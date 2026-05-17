MasterChef 24/7 | Adrián Herrera conoce a los cocineros que buscan entrar al mundo MasterChef

Adrián Herrera llegó para escuchar la presentación de los cocineros que sueñan con formar parte de MasterChef 24/7. Uno a uno compartieron quiénes son, qué los motiva y por qué están listos para darlo todo en esta experiencia. El chef puso atención a cada historia, dejando claro que en esta cocina no solo importa cocinar, también demostrar personalidad, disciplina y hambre de crecer.