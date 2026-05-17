MasterChef 24/7 | Adrián Herrera conoce a los cocineros que buscan entrar al mundo MasterChef
Los aspirantes tuvieron su primer acercamiento con uno de los chefs más exigentes de la cocina.
Adrián Herrera llegó para escuchar la presentación de los cocineros que sueñan con formar parte de MasterChef 24/7. Uno a uno compartieron quiénes son, qué los motiva y por qué están listos para darlo todo en esta experiencia. El chef puso atención a cada historia, dejando claro que en esta cocina no solo importa cocinar, también demostrar personalidad, disciplina y hambre de crecer.