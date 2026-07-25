Cocineros de MasterChef 24/7 organizan una comida en equipo: los exquisitos platillos que prepararán (VIDEO)

Luego del delicioso desayuno que Emmanuel hizo por el cumpleaños de Ixdit y al que decidió invitar a todos para pasar un rato agradable, los cocineros de MasterChef 24/7 tendrán que poner en práctica sus conocimientos para hacer la comida de este 25 de julio rumbo al domingo de eliminación. Las recetas que degustarán son bisteces a la ranchera, aporreadillo, consomé, chiles rellenos, flan, atole de piña y hasta fresas con chocolate.