Carmen discute con Ramahá en MasterChef 24/7 y él RENUNCIA a las prácticas sabatinas (VIDEO)

Aunque ya habían decidido dejar atrás sus problemas y hasta se unió a “Las Divas”, Ramahá y Carmen volvieron a tener diferencias, evidenciando que por sus personalidades se les complica convivir. Para muestra, el enojo que tuvieron en por las prácticas sabatinas, ya que no lograron ponerse de acuerdo para repartirse las tareas y el yucateco prefirió salirse de la actividad, sin importar que era uno de los más entusiasmados por la “tarde mexicana” en MasterChef 24/7.