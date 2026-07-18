“Me dolió mucho": Flor se sincera tras el FUERTE regaño del Chef Poncho Cadena en la salvación de MasterChef 24/7

El Chef Poncho Cadena ya demostró que puede ser muy exigente cuando se lo propone, en especial si hay fallas en MasterChef 24/7. Una de los que ya lo vivió en carne propia fue Flor, quien recibió una dura llamada de atención por su desempeño en la prueba de galletas y café. Y aunque está dececpionada consigo misma por los malos resultados, lo que realmente tiene consternada a la cocinera es el hecho de que el juez pensó que se estaba burlando de él, algo que asegura nunca quiso hacer y por eso se entristeció tanto.