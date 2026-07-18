“Así deberían evaluar": Carmen piensa que ella siempre destaca en MasterChef 24/7 y no solo para los retos (VIDEO)
Los retos de salvación no favorecieron a Carmen, pero considera que demuestra su talento incluso en la rutina del Mundo MasterChef 24/7.
La que lleva varios días expresando su desacuerdo por los resultados en las pruebas de cocina para MasterChef 24/7 es Carmen, que no pudo salvarse y ahora está en riesgo de ser eliminada. Y es que tal como le contó a Ramahá, cree que cuando tiene “libertad creativa” es cuando mejor se desempeña y lo demuestra cada que se prepara de desayunar, pues va aprovechando los ingredientes disponibles para nuevas recetas y siente que esto también tendría que tomarse en cuanto al momento de que los chefs les dan sus calificaciones.