“Así deberían evaluar": Carmen piensa que ella siempre destaca en MasterChef 24/7 y no solo para los retos (VIDEO)

La que lleva varios días expresando su desacuerdo por los resultados en las pruebas de cocina para MasterChef 24/7 es Carmen, que no pudo salvarse y ahora está en riesgo de ser eliminada. Y es que tal como le contó a Ramahá, cree que cuando tiene “libertad creativa” es cuando mejor se desempeña y lo demuestra cada que se prepara de desayunar, pues va aprovechando los ingredientes disponibles para nuevas recetas y siente que esto también tendría que tomarse en cuanto al momento de que los chefs les dan sus calificaciones.