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Luis usa el Pin para organizar una “tarde mexicana” en MasterChef 24/7 y elige a las mejores cocineras (VIDEO)

Aunque siguen con los estragos de la fiesta que tuvieron, los cocineros de MasterChef 24/7 quieren pasarla bien antes de la eliminación y tendrán una comida especial.

Las prácticas sabatinas en MasterChef 24/7 esta vez no fueron un problema como en semanas anteriores, ya que Luis optó por aprovechar su poder del Pin para mandar a seis cocineras a la Dark Kitchen a preparar ricos platillos mexicanos. Todo porque quieren hacer un convivio y votaron por la comida, por lo que eligió trabajar junto Flor, Nora, Ramahá, Carmen y Daniela.

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