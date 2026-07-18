Luis usa el Pin para organizar una “tarde mexicana” en MasterChef 24/7 y elige a las mejores cocineras (VIDEO)
Aunque siguen con los estragos de la fiesta que tuvieron, los cocineros de MasterChef 24/7 quieren pasarla bien antes de la eliminación y tendrán una comida especial.
Las prácticas sabatinas en MasterChef 24/7 esta vez no fueron un problema como en semanas anteriores, ya que Luis optó por aprovechar su poder del Pin para mandar a seis cocineras a la Dark Kitchen a preparar ricos platillos mexicanos. Todo porque quieren hacer un convivio y votaron por la comida, por lo que eligió trabajar junto Flor, Nora, Ramahá, Carmen y Daniela.