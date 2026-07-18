“Mi café sí estaba bueno": Carmen y Flor hablan de sus fallas en la salvación de MasterChef 24/7 (VIDEO)

En el viernes de salvación de MasterChef 24/7 del 17 de julio, solamente Ixdit tuvo una buena evaluación por un swiss roll. Es por esto que el resto de los cocineros tuvieron que enfrentarse en una prueba para hacer café y galletas, pero ninguno convenció a los chefs y hasta salieron regañados. Sin embargo, Carmen insistió que no sabe qué pasó porque al menos para ella, sus preparaciones estaban bien hechas. En contraste, Flor está segura de que le afectó no entregar todo completo y hacer una decoración poco atractiva.