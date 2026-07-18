“Yo sí se lo dije": Luis explica por qué NO puso atención en la clase de café en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La última salvación en MasterChef 24/7 no tuvo los mejores resultados y los chefs decidieron que ninguno de los cocineros que participaron merecía subir al balcón, de modo que la única salvada por la primera etapa fue Ixdit. Esto porque consideraron que ni las galletas ni los cafés que les encargaron quedaron bien, a pesar de que recién habían tenido una lección especial para aprender a hacer estas bebidas calientes. Al respecto, Luis confesó que él no se esforzó desde la clase y que hasta le dijo a la barista invitada que “no ponía enjundía” porque no es algo que acostumbre tomar.