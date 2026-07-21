Julio usa el poder del Pin en MasterChef 24/7 y “traiciona” a Ramahá con una inesperada decisión (VIDEO)

Como portador del Pin en MasterChef 24/7 para la semana 10, Julio tuvo que tomar una decisión muy controvertida y elegir a 3 de sus compañeros para que conformen la brigada de limpieza. Y aunque todos pensaban que se iría solo en contra de “Las guapas del barrio”, el cocinero regiomontano terminó imponiendo también a Ramahá, que si bien ya forma parte de sus aliados, todo parece indicar que aún no es una prioridad para el cocinero.

