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“Esto ya no sirve": Chef Diego Niño EXPLOTA contra Luis por quemar ingredientes en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Los descuidos de Luis retrasaron una clase en MasterChef 24/7 y desataron el enojo del Chef Diego Niño, que siempre les reitera la importancia de estar atentos.

A pesar de que siempre trata de ser comprensivo con los cocineros, el Chef Diego Niño de MasterChef 24/7 tiene una personalidad fuerte que sale a relucir cuando lo desobedecen y le faltan al respeto a la cocina. Y en esta ocasión, el que lo hizo enojar fue Luis, quien tenía encomendada la tarea de hornear semillas y por distraerse se le terminaron quemando, dejándolas prácticamente inservibles para la receta.

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