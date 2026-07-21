Michelle aconseja a Julio para sus estrategias con el Pin de MasterChef 24/7: “Cuando les toque a ellos” (VIDEO)
Por cuarta semana consecutiva, “Las Divas” tienen el poder del Pin en MasterChef 24/7 y sus integrantes ya están pensando cómo aprovecharlo a su favor.
La semana 10 de MasterChef 24/7 arrancó con Julio consolidándose como el portador del Pin y primero en llegar a la nueva etapa de la cocina más famosa de México. Esto significa que en los próximos días tendrá que tomar decisiones que podrían cambiarlo todo en la competencia, pero le confesó a Michelle que está indeciso y la cocinera le dio como consejo pensar que cuando el equipo contrario tenga este poder, quizá quieran usarlo en su contra.