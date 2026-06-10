¿De dónde viene la masa azul como la que usó la Chef Isabel Carvajal para hacer sopes en MasterChef 24/7?

La "Maestra del Fuego" Isabel Carvajal sorprendió a más de una persona este miércoles 10 de junio del 2026 cuando, para enseñarnos a elaborar sopes y tortillas desde cero, se apoyó de masa azul, un ingrediente icónico de la cocina mexicana, aunque no demasiado común en algunas regiones del país.. ¿de dónde proviene y por qué ese color?

¿Qué es la masa azul, de dónde proviene y en qué lugares de México se consume?

Aunque pueda parecer extraño, no es necesario aplicar colorantes artificiales para obtener masa azul, ya que ésta proviene del ¡maíz azul!, una especie emblemática de la Sierra de Chihuahua que también se da muy bien en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Tlaxcala.

El color característico, aunque exótico, de esta especie se debe a su alta cantidad de antocianina -una sustancia que encontramos en frutos como las moras y los arándanos- alta en antioxidantes.

Algunas de las propiedades que convierten al maíz azul en una excelente opción alimentaria son sus bajos niveles de almidón e índice glucémico, así como su alto contenido de proteínas.

Su sabor terroso y su tonalidad llamativa convierten al maíz azul en uno de los consentidos a la hora de preparar antojitos mexicanos y, por ello, las imitaciones están a la orden del día... ¡así puedes distinguir la masa azul auténtica de la "pirata"!

El TIP infalible para saber si la masa azul es auténtica

Aunque no lo creas, algunas personas sí pintan la masa para venderla como auténtica ya que la producción de maíz azul no es tan alta en el país y, para ello, además de fijarte en el color (el maíz azul es de un intenso tono verde-grisáceo) te recomendamos aplicar este sencillo truco... ¡sólo necesitas medio limón!

Exprime el jugo del cítrico y checa el tiempo: una tortilla de maíz azul falso, además de tener una textura menos firme, se decolorará en menos de un minuto, mientras que las auténticas tortillas de masa azul tardarán mucho más en volverse rosas o moradas debido a la acidez: de unos 10 a 30 minutos.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?