Chefs dan indicaciones del segundo reto que constará de hacer tostadas impactantes y recomiendan iniciar con su postre
Los cocineros deberán preparar tostadas impactantes y los chefs les aconsejan comenzar cuanto antes con el postre.
El segundo reto que pondrá a prueba la creatividad y técnica de los participantes, puesos chefs indicaron que los cocineros deberán elaborar tostadas impactantes para conquistar el reto de este viernes de Salvación. Además, les recomendaron iniciar de inmediato la preparación de su postre para administrar mejor su tiempo durante el desafío de MasterChef 24/7.